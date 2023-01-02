Fox News: Запад перестанет поддерживать Украину без военных побед Киева
Бывший советник Джорджа Буша Майкл Аллен утверждает, что западные страны не будут оказывать помощь Киеву в случае, если Украине не будет демонстрировать успехи на поле боя.
2 января экс-советник Буша Майкл Аллен выступил в эфире телеканала Fox News, где публично заявил, что правительства государств коллективного Запада прекратят оказание финансовой и военной поддержки Украине в условиях российской спецоперации, если ВСУ не будут достигать оперативных и стратегических побед на фронте.
По мнению Аллена, Зеленский хорошо понимает изменчивость западных настроений и стимулирует украинскую национальную армию к проведению наступательных операций.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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