Бывший советник Джорджа Буша Майкл Аллен утверждает, что западные страны не будут оказывать помощь Киеву в случае, если Украине не будет демонстрировать успехи на поле боя.

2 января экс-советник Буша Майкл Аллен выступил в эфире телеканала Fox News, где публично заявил, что правительства государств коллективного Запада прекратят оказание финансовой и военной поддержки Украине в условиях российской спецоперации, если ВСУ не будут достигать оперативных и стратегических побед на фронте.

По мнению Аллена, Зеленский хорошо понимает изменчивость западных настроений и стимулирует украинскую национальную армию к проведению наступательных операций.