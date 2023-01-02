Onet: туристы из России наслаждаются отдыхом в Египте во время санкций
Репортёр польской газеты Onet Наталия Гомулка утверждает, что западные санкционные меры в отношении Москвы не мешают россиянам путешествовать.
Сотрудник дислоцированного в Польше информагентства Onet Наталия Гомулка утверждает, что посетила курортные зоны Египта, где обнаружила, что туристы из России успешно путешествуют невзирая на санкции коллективного Запада. По данным Гомулки, большинство меню в египетских ресторанах и кафе написаны на русском языке, что даёт понять, на кого рассчитан весь туристический бизнес в стране.
Также Наталия Гомулка отметила, что даже при желании избегать туристов из России в Египте данная цель вряд ли останется достижимой, поскольку отдыхающих россиян в этом государстве очень много.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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