Репортёр польской газеты Onet Наталия Гомулка утверждает, что западные санкционные меры в отношении Москвы не мешают россиянам путешествовать.

Сотрудник дислоцированного в Польше информагентства Onet Наталия Гомулка утверждает, что посетила курортные зоны Египта, где обнаружила, что туристы из России успешно путешествуют невзирая на санкции коллективного Запада. По данным Гомулки, большинство меню в египетских ресторанах и кафе написаны на русском языке, что даёт понять, на кого рассчитан весь туристический бизнес в стране.

Также Наталия Гомулка отметила, что даже при желании избегать туристов из России в Египте данная цель вряд ли останется достижимой, поскольку отдыхающих россиян в этом государстве очень много.