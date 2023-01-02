Реннер госпитализирован в критическом состоянии из-за несчастного случая
Американский актёр кино Джереми Реннер доставлен в больницу в критическом состоянии утром 2 января.
В понедельник корреспонденты издания Deadline сообщили, что двукратный номинант на премию "Оскар" и актёр фильмов Marvel Джереми Реннер был доставлен в больницу на вертолёте, где находится в критическом состоянии в результате несчастного случая, который произошёл накануне.
Подробности ЧП с участием Реннере не раскрываются, однако известно, что его обстоятельства связаны с резким ухудшением погоды в момент, когда актёр занимался уборкой снега.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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