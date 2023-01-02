При нападении на тюрьму в Сьюдад-Хуаресе в Мексике погибли 14 человек, 24 заключенных сбежали
14 человек, в том числе десять охранников, погибли в результате вооруженного нападения в воскресенье на тюрьму в Сьюдад-Хуаресе на границе с США.
В официальном заявлении властей сообщается о намеренном нападении на тюрьму для организации побега заключенных.
«Погибло 14 человек, в том числе 10 сотрудников тюремной службы безопасности и наблюдения и четыре человека, лишенных свободы, помимо 13 раненых и не менее 24 беглецов», — говорится в заявлении прокуратуры штата Чиуауа.
Правительство Мексики принимает меры по расследованию и минимизации негативных последствий инцидента.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Ангелина Крент
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