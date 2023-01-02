Белогорьев: США пытаются вернуть величие через потолок цен на нефть из РФ

Экономист Алексей Белогорьев рассказал о причинах, по которым Вашингтон установил предельную цену на российскую нефть.

Российский экономист Алексей Белогорьев утверждает, что решение правительства Соединённых Штатов лоббировать инициативу об установлении ценового потолка на поставки нефти и нефтепродуктов из России является попыткой Вашингтона вернуть былое влияние на мировые энергетические рынки.

По данным Белогорьева, ранее США активно наращивали добычу нефти во время роста её цены, пытаясь таким образом уменьшить стоимость данного энергоресурса, однако сейчас подобная политика не работает.