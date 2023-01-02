Автомобиль «Фиат» с женщиной за рулём сбил пенсионера в Минске
Белорусские журналисты сообщили о дорожно-транспортном происшествии на улице Краснослободской в Минске.
Пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома уведомляет, что 1 января около 17:30 по московскому времени машина Fiat с водителем женского пола сбила прохожего на улице Краснослободской в Минске. Пострадавшим окашался шестидесятилетний мужчина, который был срочно госпитализирован.
На текущий момент сотрудники минского ГАИ заняты выяснением причин, которые привели к травматичному инциденту с белорусской столице в первый день 2023 года.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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