Автомобиль «Фиат» с женщиной за рулём сбил пенсионера в Минске

Белорусские журналисты сообщили о дорожно-транспортном происшествии на улице Краснослободской в Минске.

Пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома уведомляет, что 1 января около 17:30 по московскому времени машина Fiat с водителем женского пола сбила прохожего на улице Краснослободской в Минске. Пострадавшим окашался шестидесятилетний мужчина, который был срочно госпитализирован.

На текущий момент сотрудники минского ГАИ заняты выяснением причин, которые привели к травматичному инциденту с белорусской столице в первый день 2023 года.