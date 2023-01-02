Николас Мадуро заявил, что Венесуэла готова к воссоединению с США

Венесуэла «полностью готова» нормализовать отношения с США, которые были разорваны в 2019 году, заявил президент Николас Мадуро в воскресенье, 1 января.

«Венесуэла готова, полностью готова перейти к процессу нормализации дипломатических, консульских и политических отношений с правительством Соединенных Штатов и с теми, кто может прийти следующими», — сказал Николас Мадуро в интервью французскому каналу Telesur.

Правительство Николаса Мадуро порвало с Соединенными Штатами в 2019 году, когда администрация Дональда Трампа признала оппонента Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

В попытке отстранить Николаса Мадуро от власти Вашингтон ввел ряд санкций против Каракаса, включая эмбарго на венесуэльскую нефть.

Несмотря на то, что президент Джо Байден продолжает формально не признавать Николаса Мадуро президентом Венесуэлы, считая его избрание в 2018 году сфальсифицированным, нефтяной кризис, вызванный войной на Украине, привел к потеплению отношений.

«Мы готовы к диалогу на высшем уровне, к уважительным отношениям, и я надеюсь, что луч света достигнет Соединенных Штатов Северной Америки, чтобы они перевернули страницу, оставили в стороне экстремистскую политику и пришли к более прагматичной политике в отношении Венесуэлы», — сказал Николас Мадуро.

Белый дом отправил своих эмиссаров в Каракас в 2022 году для переговоров и ослабил санкции против Венесуэлы после прорыва в переговорах между властью и оппозицией, в частности разрешив нефтяному гиганту Chevron работать в латиноамериканской стране в течение следующих шести месяцев.