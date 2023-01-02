Император Японии впервые за несколько лет поздравил соотечественников с Новым годом

Император Японии Нарухито впервые с 2020 года публично поздравил с Новым годом в понедельник (2 января), возобновив эту ежегодную традицию.

«Я очень рад, что смог отпраздновать с вами Новый год спустя три года», — сказал Нарухито, — «В преддверии этого года я желаю счастья людям нашей страны и (всего) мира».

Нарухито в сопровождении императрицы Масако обязан шесть раз в течение дня появляться с застекленного балкона дворца, чтобы пожелать всем счастья.

Вместе с императорской парой были их дочь Айко, а также родители Нарухито, бывший император Акихито и бывшая императрица Мичико.