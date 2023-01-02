Император Японии впервые за несколько лет поздравил соотечественников с Новым годом
Император Японии Нарухито впервые с 2020 года публично поздравил с Новым годом в понедельник (2 января), возобновив эту ежегодную традицию.
«Я очень рад, что смог отпраздновать с вами Новый год спустя три года», — сказал Нарухито, — «В преддверии этого года я желаю счастья людям нашей страны и (всего) мира».
Нарухито в сопровождении императрицы Масако обязан шесть раз в течение дня появляться с застекленного балкона дворца, чтобы пожелать всем счастья.
Вместе с императорской парой были их дочь Айко, а также родители Нарухито, бывший император Акихито и бывшая императрица Мичико.
Опубликовано: Тарас Медведев
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