Фильм Происшествие в стране Мульти-Пульти с Ургантом, Козловским и Себряковым сняли с показа
Новый фильм "Происшествие в стране Мульти-Пульти", где снимались Иван Ургант, Данила Козловский и Алексей Себряков сняли с показа. Какова причина подобного решения?
Сказку "Происшествие в стране Мульти-Пульти", где актер Иван Ургант сыграл Карлсона, сняли с эфира в самый последний момент.
Картина должна была выйти в новогоднюю ночь.
Беседуя с журналистами, Иван дал понять, что не в курсе, почему сказку убрали из эфира.
В картине также снимались такие известные актеры, как Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков, Екатерина Варнава.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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