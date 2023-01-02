Фильм Происшествие в стране Мульти-Пульти с Ургантом, Козловским и Себряковым сняли с показа

Новый фильм "Происшествие в стране Мульти-Пульти", где снимались Иван Ургант, Данила Козловский и Алексей Себряков сняли с показа. Какова причина подобного решения?

Сказку "Происшествие в стране Мульти-Пульти", где актер Иван Ургант сыграл Карлсона, сняли с эфира в самый последний момент.

Картина должна была выйти в новогоднюю ночь.

Беседуя с журналистами, Иван дал понять, что не в курсе, почему сказку убрали из эфира.

В картине также снимались такие известные актеры, как Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков, Екатерина Варнава.