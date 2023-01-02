Два вертолета столкнулись на побережье Австралии, четыре человека погибли

APS
2023-01-02 10:27

Два вертолета столкнулись в воздухе на Золотом побережье Австралии, сообщили местные СМИ в понедельник, 2 января.

По данным СМИ, в результате трагедии погибли четыре человека, еще шестеро пострадали и доставлены в больницу.

В общей сложности 13 человек находились на борту вертолета, когда роторы соприкоснулись, сообщила служба скорой помощи Квинсленда.

Авария произошла недалеко от морского парка Sea World на Мейн-Бич.

Опубликовано: Тарас Медведев







Новости СМИ2