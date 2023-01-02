Володин: результаты судьбоносных решений Путина будут видны в 2023 году

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что в нынешнем году решение Владимира Путина о начале спецоперации продемонстрирует свои результаты.

Утром понедельника Вячеслав Володин опубликовал новое сообщение в одной из соцсетей, где публично заявил, что в 2022 году Владимир Путин принял ряд судьбоносных решений, одним из которых было проведение спецоперации на территории Украины. По мнению Володина, решение Путина об СВО является оправданным и направлено на защиту российских национальных интересов.

Также Вячеслав Володин выразил уверенность, что в 2023 году россияне смогут увидеть оправданность решений Владимира Путина, поскольку Россия добьётся победы на фронте.