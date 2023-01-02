Манукян раскритиковал картину Поисшествие в стране Мульти-пульти с Ургантом
Блогер и ведущий Давид Манукян назвал новый фильм-сказку, где сыграли Иван Ургант, Данила Козловский, Алексей Серебряков, Сергей Бурунов и многие другие известные актеры, "новогодней поделкой".
Онлайн-кинотеатр "Kion" снял с показа новогодний телеспектакль "Происшествие в стране Мульти-Пульти", где роль Карлсона сыграл Иван Ургант.
О причинах подобного решения не в курсе и сам Ургант.
Здесь приняли участие и такие известные актеры, как Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков, Екатерина Варнава.
Блогер Вадим Манукян назвал картину неудачной, несмотря на ее звездный состав.
В интервью "ФАН" звезда интернета выразил негодование по поводу, назвав фильм "новогодней поделкой".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Ангелина Крент
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