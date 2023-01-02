Nikkei: Япония согласует приглашение Зеленского на саммит G7 в Хиросиме
Правительство Японии хочет согласовать приглашение Владимира Зеленского на следующий саммит "Большой семёрки".
В понедельник информагентство Nikkei сообщило, что администрация Токио занята согласованием приглашения Владимира Зеленского на следующий саммит стран Группы Семи, который пройдёт в японском городе Хиросима. При этом отмечается, что Зеленский сможет поучаствовать в мероприятии лишь посредством видеоконференции.
Примечательно, что Джо Байден сможет стать первым американским президентом, который посетит Хиросиму после того, как войска США сбросили ядерную бомбу на город.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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