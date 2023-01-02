Разведывательный беспилотник Украины сбит на подлёте к Воронежу

Украинский разведывательный дрон был сбит недалеко от Воронежа ночью 2 января.

Пресс-служба правительства Воронежской области уведомляет, что в ночь на понедельник средства противовоздушной обороны России оперативно перехватили небольшой разведывательный беспилотник вооружённых сил Украины, который был обнаружен на подлёте к воздушному пространству Воронежу.

По данным воронежских властей, в результате инцидента с перехватом украинского дрона пострадавших в регионе обнаружено не было. Также не было зафиксировано повреждений инфраструктуры на земле.