Нельсон: власти Китая могут заявить свои права на территорию Луны

Генеральный директор американского космического агентства NASA Билл Нельсон сообщил, что китайское правительство может заявить о своих правах на лунные территории.

Днём понедельника возглавляющий NASA Билл Нельсон публично заявил, что в случае высадки американских астронавтов на лунной поверхности Китай может заявить о своих правах на некоторые территории спутника Земли. По мнению Нельсона, уже сейчас Пекин активно претендует на самые богатые ресурсами части Луны.

Также Билл Нельсон уверен, что в случае, если КНР установит контроль за определёнными зонами Луны, американские специалисты больше туда не попадут.