Здоровая агрессия может быть полезной, как перестать подавлять и начать использовать

Многим людям с детства запрещали проявлять агрессию, наказывая за малейшие ее проявления. «Нужно всегда быть хорошим мальчиком или девочкой!» – это утверждение живет в сознании большинства людей.

К чему приводит подавленная агрессия?

Прежде всего нужно осознать, что агрессия – мощная внутренняя энергия, которую совершенно бесполезно сдерживать. При грамотном подходе она будет проявляться благоприятными для личности и окружающих способами.

Если эту энергию сдерживать, она мутирует в жестокость и патологию.

Самые распространенные последствия подавленной агрессии:

Пиромания; наркомания; алкоголизм; психопатия; раковые заболевания; проблемы с сердцем и сосудами; кожные болезни (если есть проблемы с кожей, воспользуйтесь аюрведическими рекомендациями).

Агрессия как ресурс:

Если грамотно использовать эмоцию, значительно ускорится ваш личностный и профессиональный рост. Агрессия дает решимость, смелость, действие и в результате власть.

Чтобы убедиться в этом, понаблюдайте за многими успешными людьми. Их речь, тембр голоса, осанка, походка и взгляд – все говорит о наличии колоссальной энергии, которая используется очень грамотно и своевременно.

Чтобы агрессия не тормозила, а, напротив, стимулировала ваше развитие, попробуйте для начала перестать ее подавлять:

Действуйте по принципу «стимул-реакция». Не замалчивайте свое мнение, обязательно давайте обратную связь. Выражайте свои мысли четко и ясно, избегайте неоднозначных слов и фраз в речи – «не знаю», «вроде бы», «мне показалось», «как будто».

Выстраивайте и отстаивайте личностные границы. Часто агрессия связана с нарушением «личной территории». Если границы «раздуты», человек становится озлобленным на всех окружающих.

Если границ совсем нет или они нечетко очерчены, то на «личную территорию» вторгаются все без разбора, человек теряет себя (может наступить эмоциональное выгорание), в результате чего сильно страдает. Чтобы этого не произошло, четко очертите пределы своего «Я».