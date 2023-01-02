МИД России ответил на слова Арестовича о монархии в Украине

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление Алексея Арестовича, призвавшего установить монархию в Киеве.

Накануне персональный советник Зеленского Алексей Арестович публично заявил, что монархический политический строй должен быть установлен в Украине в случае, если Киев намерен добиться военной победы над Москвой. При этом Арестович отметил, что сейчас украинское общество находится в сценарии из вселенной "Властелина колец".

Сотрудник МИД России Мария Захарова ответила на слова Алексея Арестовича, отметив, что новый год в офисе Зеленского на Банковой улице Киева встретили путём проведения "ролевых игр".