МИД России ответил на слова Арестовича о монархии в Украине
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление Алексея Арестовича, призвавшего установить монархию в Киеве.
Накануне персональный советник Зеленского Алексей Арестович публично заявил, что монархический политический строй должен быть установлен в Украине в случае, если Киев намерен добиться военной победы над Москвой. При этом Арестович отметил, что сейчас украинское общество находится в сценарии из вселенной "Властелина колец".
Сотрудник МИД России Мария Захарова ответила на слова Алексея Арестовича, отметив, что новый год в офисе Зеленского на Банковой улице Киева встретили путём проведения "ролевых игр".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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