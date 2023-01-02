ICE: цены на газ в Европе опустились ниже $800 за тысячу кубометров
Лондонская биржа ICE сообщила о падении стоимости газа в странах Европы днём 2 января.
В понедельник пресс-служба расположенной в Лондоне биржи ICE сообщила, что в первый рабочий день стоимость газа в европейском регионе упала ниже восьмиста долларов за одну тысячу метров кубических. Ранее аналогичные изменения в ценообразовании были зафиксированы 30 декабря 2022 года, что является рекордом за последние десять месяцев.
Характерно, что 19 декабря государства Европейского союза установили лимит цен на газ в размере 180 евро за один мегаватт-час, намереваясь таким образом влиять на колебания энергетических рынков в регионе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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