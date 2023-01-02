19FortyFive: успешный ЭМИ-удар приведёт к концу света в США

Издание 19FortyFive утверждает, что электромагнитный удар по Соединённым Штатам является самой большой военной угрозой для данной страны.

2 января офицер ВВС США Кристиан Орр дал интервью порталу 19FortyFive, где публично заявил, что термоядерный взрыв российского ядерного оружия может привести к электромагнитному импульсу по территории Соединённых Штатов, что провоцирует вывод из строя всей техники в данном государстве.

По мнению Орра, ЭМИ-удар по Соединённым Штатам является самой опасной угрозой и может привести к концу света, однако администрация Джо Байдена не принимает никаких защитных мер для подготовки к подобной атаке.