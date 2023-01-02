Глава КНДР Ким Чен Ын вместе с дочкой осмотрел склад ядерных ракет KN-23

Северокорейский лидер Ким Чен Ын принял участие в инспекции места хранения ракет, способных нести ядерный боезаряд.

Днём понедельника глава Северной Кореи Ким Чен Ын в сопровождении собственной дочери прибыл на место хранения ракет KN-23, которые могут быть оснащены ядерной боеголовкой.

Примечательно, что ранее Ким Чен Ын публично заявил о необходимости увеличения количества ядерных ракет на балансе вооружённых сил КНДР.

Накануне пять северокорейских беспилотников вторглись в воздушное пространство Южной Кореи.

Один из дронов подлетел к Сеулу на расстоянии 30 километров, из-за чего южнокорейский самолёт разбился в попытке перехватить вражеский БПЛА.