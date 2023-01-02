В Ватикане началось прощание с Бенедиктом XVI

Церемония прощания с бывшим папой Римским Бенедиктом XVI началась в Соборе Святого Петра в Ватикане.

Тело усопшего понтифика без гроба выставлено в центре базилики перед бронзовым балдахином работы Бернини. Папа Бенедикт XVI одет в литургическое облачение красного цвета, на голове у него белая митра, а в руки вложен розарий — четки для молитвы.

Уже за час до открытия базилики на площади Святого Петра перед колоннадой Пьетро Бернини собралась многометровая очередь верующих граждан, стремящихся проситься с почетным папой. При этом площадь перекрыта: для облегчения доступа в собор колонну верующих разделили на две части.

На входе в базилику поставлены рамки металлодетекторов, доступ открыт через центральный вход.

Папа Бенедикт XVI останется в истории современной католической церкви как первый понтифик, который по собственной воле отрекся от Апостольского престола за последние шесть веков — со времен папы Григория XII.

Это произошло в феврале 2013 года, после чего Бенедикт XVI жил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах, где и скончался 31 декабря 2022 года.

Церемония прощания будет проходить до четверга — на этот день назначены похороны. Заупокойную мессу на площади Святого Петра будет проводить папа Франциск.

После богослужения состоится погребальный обряд последнего прощания с новопреставленным. Далее его останки похоронят в Ватиканских гротах, которые расположены под хоральной и алтарной частями Собора Святого Петра.