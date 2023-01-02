Ким Чен Ын показал малолетней дочери склад с ядерными ракетами

Эту информацию распространило южнокорейское новостное агентство «Ренхап» со ссылкой на кадры, показанные по Центральному государственному телевидению КНДР.

Согласно распространенному сообщению, телевидение Северной Кореи опубликовало фотоснимки, на которых руководитель страны Ким Чен Ын осматривает склад с ракетами, местоположение которого не уточняется.

Под руку с ним идет малолетняя девочка, являющаяся его дочерью и одетая в черное пальто.

На одном из фото она вместе с отцом осматривает примерно 10 ракет «Хвасон-12», на другом — примерно 10 мобильных пусковых установок для ракет KN-23, известные как аналог российских ракет «Искандер».

Съемка с девочкой и Ким Чен Ыном была продемонстрирована на телевидении без дополнительных пояснений в сюжете о прошедшем с 26 по 31 декабря шестом пленуме партии.

По мнению журналистов агентства «Ренхап», «появление ребенка символизирует будущее поколение северокорейцев и подчеркивает необходимость ядерного оружия для Корейской народно-демократической республики как инструмента защиты будущих поколений».

Как полагают эксперты агентства, данный шаг должен успокоить население Северной Кореи, наглядно продемонстрировав «легитимность» ядерного оружия.