Кабмин Британии объявил конкурс альтернатив ядерному топливу из России

Правительство Великобритании запустило конкурс по поиску замены российскому ядерному топливу.

Официальный сайт британского правительства уведомляет, что Кабинет министров Британии инициировал запуск конкурса, направленного на поиск альтернатив российскому ядерному топливу для повышения национальной безопасности в сфере энергоресурсов. Проект предполагает, что Лондон намерен привлекать инвестиции в развитие местной энергетической отрасли ядерного характера.

Также на сайте британского Кабина утверждается, что правительство страны выделило 75 миллионов фунтов стерлингов на поиск замены ядерным энергоносителям из России.