Гроб с телом футболиста Пеле доставлен на стадион клуба «Сантос» для прощания
2023-01-02 12:57
2 января гроб Пеле привезли на территорию местного футбольного клуба "Сантос".
В понедельник кортеж с гробом бразильского футболиста Пеле прибыл к стадиону клуба "Сантос", где сегодня пройдёт официальная церемония прощания с легендарным игроком национальной сборной. Невзирая на ночное время суток в Бразилии, тысячи фанатов вышли на улицу с целью встретить кортеж с телом Пеле лично.
Накануне Пеле умер в одном из местных госпиталей, предварительно попрощавшись со всеми родственниками и друзьями. Умершему футболисту было 82 года.
Опубликовано: Ткачёв Андрей