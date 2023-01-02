Гроб с телом футболиста Пеле доставлен на стадион клуба «Сантос» для прощания

2 января гроб Пеле привезли на территорию местного футбольного клуба "Сантос".

В понедельник кортеж с гробом бразильского футболиста Пеле прибыл к стадиону клуба "Сантос", где сегодня пройдёт официальная церемония прощания с легендарным игроком национальной сборной. Невзирая на ночное время суток в Бразилии, тысячи фанатов вышли на улицу с целью встретить кортеж с телом Пеле лично.

Накануне Пеле умер в одном из местных госпиталей, предварительно попрощавшись со всеми родственниками и друзьями. Умершему футболисту было 82 года.