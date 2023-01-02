Концерт Газманова в Дубае сорван противниками спецоперации в Украине

Российский музыкант Олег Газманов прилетел в Дубай, где выступал с концертом перед местной публикой.

Во время исполнения одной из песен к Олегу Газманову подошли два русскоязычных мужчины, один из которых вырвал микрофон из рук артиста, попытавшись что-то в него прокричать. Газманов успешно вернул себе микрофон, после чего нападавшие потребовали, чтобы музыкант обозначил свою позицию относительно российской спецоперации на территории Украины.

В ответ на провокации Олег Газманов попросил дать ему отдохнуть и поспешил удалиться со сцены. Примечательно, что находясь в России, Газманов неоднократно поддерживал политику Владимира Путина и проведение СВО.