Миллер: «Газпром» превысил обязательства по поставкам газа в Китай за год
2023-01-02 13:27
Гендиректор "Газпрома" Алексей Миллер рассказал об объёме поставок российского газа в КНР.
2 января глава российской корпорации "Газпром" Алексей Миллер сообщил, что за минувший год компания существенно превысила свои обязательства по поставкам газа в Китайскую народную республики с связи с соответствующей просьбой, поступившей от администрации дружественного Москве Пекина.
Также Миллер подчеркнул, что с 1 января 2023 года "Газпром" вышел на принципиально новый уровень поставок газа в Китай из Российской Федерации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей