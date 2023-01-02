Миллер: «Газпром» превысил обязательства по поставкам газа в Китай за год

Гендиректор "Газпрома" Алексей Миллер рассказал об объёме поставок российского газа в КНР.

2 января глава российской корпорации "Газпром" Алексей Миллер сообщил, что за минувший год компания существенно превысила свои обязательства по поставкам газа в Китайскую народную республики с связи с соответствующей просьбой, поступившей от администрации дружественного Москве Пекина.

Также Миллер подчеркнул, что с 1 января 2023 года "Газпром" вышел на принципиально новый уровень поставок газа в Китай из Российской Федерации.