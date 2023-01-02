Имя победителя шоу «Суперстар! Возвращение» уже озвучено
2023-01-02 13:38
Подошел к концу 3-ий сезон телевизионного проекта "Суперстар! Возвращение". Кто же одержал победу в конкурсе?
В финал шоу вышли Жан Милимеров, Роксана Бабаян, Ольга Зарубина и Алена Иванцова.
Фаворитом зрителей стал Милимеров, но это не помогло ему победить на шоу.
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Первое место заняла Зарубина, обогнавшая Жана на 2 балла.
Исполнительница, представив в финальном состязании песню "Нас бьют - мы летаем", получила 8 баллов. Всего знаменитость набрала 77 баллов.
В результате звезда сцены стала обладательницей кубка "Суперстар-2022".
Опубликовано: Наталья Гончарова