Имя победителя шоу «Суперстар! Возвращение» уже озвучено

APS
2023-01-02 13:38

Подошел к концу 3-ий сезон телевизионного проекта "Суперстар! Возвращение". Кто же одержал победу в конкурсе?

В финал шоу вышли Жан Милимеров, Роксана Бабаян, Ольга Зарубина и Алена Иванцова.

Фаворитом зрителей стал Милимеров, но это не помогло ему победить на шоу.

  • Изображение статьи

    Первое место заняла Зарубина, обогнавшая Жана на 2 балла.

    Исполнительница, представив в финальном состязании  песню "Нас бьют - мы летаем", получила 8 баллов. Всего знаменитость набрала 77 баллов.

    В результате звезда сцены стала обладательницей кубка "Суперстар-2022".

Опубликовано: Наталья Гончарова







Новости СМИ2