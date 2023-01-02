Имя победителя шоу «Суперстар! Возвращение» уже озвучено

Подошел к концу 3-ий сезон телевизионного проекта "Суперстар! Возвращение". Кто же одержал победу в конкурсе?

В финал шоу вышли Жан Милимеров, Роксана Бабаян, Ольга Зарубина и Алена Иванцова.

Фаворитом зрителей стал Милимеров, но это не помогло ему победить на шоу.