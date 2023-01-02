В Польше телекоммуникационную компанию T-Mobile обвинили в обмане клиентов

Польский регулирующий орган UOKiK обвинил польское подразделение T-Mobile в вводящей в заблуждение рекламе, связанной с предложением бесплатного мобильного интернета, и компании может грозить штраф в размере 10% от годового дохода.

UOKiK сообщил 2 января, что слоган T-Mobile Polska «1200 ГБ бесплатно в течение года» ввел в заблуждение потребителей из-за того, что интернет-пакеты в 100 ГБ предоставляют каждый месяц в течение года, при условии, что потребитель периодически продлевает предложение по цене не менее 35 злотых (7,99 доллара США).

«После прочтения рекламы у потребителя должно сложиться общее, но реалистичное представление о представленном предложении», — говорится в заявлении главы УОКиК Томаша Хростного.

Рекламный слоган T-Mobile может предлагать получить единовременный пакет данных объемом 1200 ГБ, а не 12 или около того пакетов меньшего размера, при условии, что плата будет вноситься периодически, отметил регулятор.