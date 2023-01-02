Министр климата Польши Москва снизила температуру дома и на работе

Глава Министерства климата и окружающей среды Польши Анна Москва утверждает, что была вынуждена снизить температуру в своём жилище и рабочем кабинете.

Днём 2 января польский министр климата Анна Москва публично заявила, что в соответствии с ранее принятым законом о снижении расхода электричества на правительственных объектах в районе 10-ти процентов она снизила температуру отопления на рабочем месте до 19 градусов по Цельсию, а дома - до 18,6 градусов.

Также Москва утверждает, что в Министерстве климата и окружающей среды отключили ночную вентиляцию в целях всеобщей экономии электроэнергии.