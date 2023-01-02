Экс-генерал НАТО Домрезе прогнозирует перемирие между РФ и Украиной летом

Бывший генерал Североатлантического альянса Ганс-Лотар Домрезе уверен, что уже летом Россия и Украина смогут заключить перемирие.

В понедельник генерал НАТО в оставкке Ганс-Лотар Домрезе публично заявил, что боевые действия на территории Украины будут приостановлены летом 2023 года, поскольку в Киеве и Москве поймут неэффективность их продолжения.

По мнению Домрезе, Владимир Зеленский может отказаться от претензий на Крым в ближайшее время, договорившись с Россией об его возвращении в состав Украины через 50 лет.

Также Ганс-Лотар Домрезе выразил уверенность, что новые российско-украинские мирные переговоры состоятся грядущим летом только в случае наличия посредника.