Кристиан Орр: электромагнитный удар — самая опасная военная угроза для США

Такое мнение отставной офицер американских военно-воздушных сил Кристиан Орр высказал в статье, написанной для сайта 19FortyFive.

Кристиан Орр назвал электромагнитный удар по Соединенным Штатам самой опасной военной угрозой для страны. По словам военного офицера, успешный удар по США в виде мощного электромагнитного импульса стал бы катастрофой, не поддающейся ни измерению, ни пониманию и по сути, означающей конец света, однако администрация Байдена ничего не предпринимает по этому поводу.

По словам отставного американского офицера, электромагнитный импульс, вызванный взрывом термоядерного оружия в атмосфере, способен уничтожить или серьезно повредить энергосистему и любые электронные устройства, например, компьютеры и радиоприемники.

В своей статье Орр резко критикует администрацию Байдена за отсутствие каких-либо действий по предотвращению данной опасности, в то время как Китай, Россия или Иран могут нанести мощный электромагнитный удар по США.