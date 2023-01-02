CBS: американцы осудили Байдена за позитивный прогноз о будущем США

Зрители телеканала CBS выступили с критикой Джо Байдена, заявившего, что США ждёт хорошее будущее.

В понедельник журналисты CBS опубликовали выступление Джозефа Байдена на Виргинских островах, где американский президент публично заверил, что Соединённые Штаты ожидают светлое будущее.

Вместе с тем регулярные зрители эфиров CBS сошлись во мнении о том, что они не могут смотреть на будущее своего государства столь же оптимистично, как это делает Байден. При этом комментаторы сайта CBS отметили, что причиной их пессимизма в отношении футурологических прогнозах о США является нахождение Джо Байдена в Белом доме.