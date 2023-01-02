Офицер США Орр назвал ЭМИ-удар самой опасной военной угрозой для США

Американский офицер Кристиан Орр заявил, что ЭМИ-удар является самой опасной военной угрозой для США и может стать концом света для Штатов.

2 января офицер армии США Кристиан Орр в колонке для издания 19FortyFive заявил о том, что успешный электромагнитный удар по Соединённым Штатам будет означать конец света для американского государства.

Орр пояснил, что ЭМИ-удар возникает в результате применения термоядерного оружия в атмосфере и является безопасным для человека, но губительным для находящихся в радиусе поражения электронных приборов, ввиду чего «современное постаграрное и постиндустриальное общество перестает функционировать».

Американский офицер также выразил свою уверенность в том, что Иран, Россия и Китай в равной степени имеют возможность нанесения таких ударов по США в рамках своих военных планов.