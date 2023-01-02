Ученый Джон ДеЛонг рассказал, как микробы охотятся на вирусы

Американский ученый и исследователь из Университета Небраски-Линкольн Джон ДеЛонг утверждает, что некоторые микробы уничтожают вирусы.

Он поясняет, что вирусы состоят из нуклеиновых кислот, азота, фосфора, поэтому являются пищей для природных микроорганизмов.

В рамках исследования ученый взял воду из озера, добавил ДНК вируса и следил за эволюцией микроорганизмов.

Как оказалось, микроб под названием «гелатерия» поедает вирусы, а его количество за 2 дня выросло в 15 раз.