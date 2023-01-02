Ученый Джон ДеЛонг рассказал, как микробы охотятся на вирусы
2023-01-02 14:15
Американский ученый и исследователь из Университета Небраски-Линкольн Джон ДеЛонг утверждает, что некоторые микробы уничтожают вирусы.
Он поясняет, что вирусы состоят из нуклеиновых кислот, азота, фосфора, поэтому являются пищей для природных микроорганизмов.
В рамках исследования ученый взял воду из озера, добавил ДНК вируса и следил за эволюцией микроорганизмов.
Как оказалось, микроб под названием «гелатерия» поедает вирусы, а его количество за 2 дня выросло в 15 раз.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
Алексей Гладкий
Симоньян потребовала публично наказать виновных в гибели российских военных в Макеевке
Главный редактор телевизионного канала Russia Today Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале написала, что Министерство обороны публично пообещало наказать виновных за гибель российских военных в Макеевке.Подробнее...