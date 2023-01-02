Стас Садальский жестко раскритиковал «Голубые огоньки» за то, что там выступают одни и те же

Заслуженный артист РСФСР объяснил, почему он давно не смотрит эту телепередачу.

Станислав Садальский в интервью Вячеславу Манучарову заявил, что считает, что «Голубые огоньки» давно устарели. По словам актера и блогера, в них постоянно снимаются одни и те же артисты.

То есть, получается, что зрителям предлагают в новогоднюю ночь смотреть практически то же, что и в предыдущем.

«Я не смотрю, мне это совсем не интересно. Там все замученное, там одно и тоже. Одни и те же, те же - и они же», — подчеркнул Садальский.

Но, когда речь зашла про «Голубой огонек» 1965 года, где снимались Юрий Гагарин, фронтовики, Александра Пахмутова, Садальский признал, что та программа была идеальной. Но сейчас подобное ему смотреть не интересно.

Артист также высказал мнение, что такого уровня сделать контент в России уже не получится. Впрочем, и оглядываться на прошлые достижения Станислав не видит смысла.