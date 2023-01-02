Семь человек ранены из-за попадания самолёта Air Astana в зону турбулентности
Самолёт компании Air Astana попал в зону сильной воздушной турбулентности, что привело к появлению травм у семи человек.
Пресс-служба авиакомпании Air Astana уведомляет, что днём 2 января самолёт, следовавший рейсом из Ташкента в Алма-Аты, попал в зону сильнейшей турбулентности, что привело к ранению семи его пассажиров.
Известно, что у раненых наблюдаются травмы различной степени тяжести, включая ожоги. Также в пресс-релизе Air Astana отмечается, что бортпроводники оказали всю возможную первую помощь пострадавшим, а в аэропорту, где должен приземлиться самолёт, уже находятся кареты скорой помощи.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Алексей Гладкий
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