Семь человек ранены из-за попадания самолёта Air Astana в зону турбулентности

Самолёт компании Air Astana попал в зону сильной воздушной турбулентности, что привело к появлению травм у семи человек.

Пресс-служба авиакомпании Air Astana уведомляет, что днём 2 января самолёт, следовавший рейсом из Ташкента в Алма-Аты, попал в зону сильнейшей турбулентности, что привело к ранению семи его пассажиров.

Известно, что у раненых наблюдаются травмы различной степени тяжести, включая ожоги. Также в пресс-релизе Air Astana отмечается, что бортпроводники оказали всю возможную первую помощь пострадавшим, а в аэропорту, где должен приземлиться самолёт, уже находятся кареты скорой помощи.