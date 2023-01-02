«Это шок»: Макс Фадеев потрясен новостью о присвоении ему звания заслуженного деятеля искусств России

Соответствующий указ был подписан недавно Президентом РФ Владимиром Путиным.

Популярный музыкант и продюсер в соцсетях признался, что ошарашен новостью о присвоении ему почетного звания, сообщает Вокруг ТВ.

Макс Фадеев отметил, что это победа не только его, но и тех, кто любит и ценит его творчество. По словам музыкального деятеля, он смог выстоять в последние годы только благодаря поддержке и уверенности поклонников.

Композитов подчеркнул, что гордится новым статусом еще и потому, что его отец в свое время стал обладателем ровно такой же награды.

«Я продолжатель нашей династии простых учителей музыки. Знаю, что он рад за меня. Для меня это просто шок. И, разумеется, большая честь», — признался музыкант.

Максим Фадеев решил пойти по стопам своего папы и связал жизнь с музыкой. Он создал свой лейбл MALFA, однако в 2019-м году расторг контракты со всеми артистами. Но в нынешнем году решил возродить лейбл снова.

В отличие от предыдущего варианта, продюсерский центр теперь состоит из небольшого числа артистов.