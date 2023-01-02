На священника УПЦ напали с ножом в Покровском храме в Виннице

Винницкая епархия УПЦ заявила, что на её священника напали с ножом на территории Покровского храма в Виннице.

2 января Винницкая епархия Украинской православной церкви в своём официальном Telegram-канале сообщила о нападении с ножом на клирика Антония Ковтонюка, совершённом неизвестным, который был оперативно задержан правоохранителями.

Отмечается, что отец Антоний, получивший ножевые ранения, был экстренно госпитализирован и в настоящее время в тяжелом состоянии находится в больнице, где медики оказывают священнослужителю всю необходимую помощь.