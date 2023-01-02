«Не можем причалить»: Кристина Орбакайте на круизном лайнере оказалась в ловушке

51-летняя певица отправилась из Сочи в Турцию, но из-за большого тумана корабль не смог причалить к порту.

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте отправилась в морской тур. Звезда плывет из Сочи к берегам Турции. Но насладиться красивыми морскими видами певица не может из-за густого тумана.

«На горизонте туман, ничего не видно. Не можем никуда причалить», — посетовала артистка.

Звезда путешествует на туристическом лайнере «Астория Гранде». Судно должно делать остановки в Стамбуле, Орде, Трабзоне, Амасре.

Для гостей предусмотрены новогоднее меню от шеф-повара, а также развлекательная программа с участием звезд. Для певицы это - возможность не просто отдохнуть, но и поработать.

Кристина снялась на фоне моря и розового заката. «Ветер, ветер! Ты могуч! Пусть сбудутся наши добрые желания. С Новым нас 2023 годом», — написала звезда.