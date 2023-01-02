Китай взломал передовую технологию микрочипов в ответ на западные санкции

Заявки на патенты показывают, что Huawei добилась успехов в важном методе производства чипов.

Это означает, что компания сможет начать самостоятельно производить одни из самых маленьких и самых мощных микрочипов.

Такое развитие событий позволило бы Китаю обойти западные санкции. США и Евросоюз в настоящее время блокируют доступ к передовым компьютерным чипам западного производства в Китае из-за опасений, что страна может создать новые военные возможности, которым западные армии не смогут сопротивляться.

Huawei — одна из крупнейших частных компаний Китая. Патентная заявка на технологию микрочипа, поданная в ноябре, но обнародованная только в этом месяце, описывает способ использования ультрафиолетового света для вытравливания внутренней работы компьютерного чипа в кусок кремния.