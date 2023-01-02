Федоров: на Украине нужно запретить салат «оливье» и селедку под шубой, поскольку это советское наследие

Эту идею предложил мэр города Днепропетровск Борис Федоров. По мнению чиновника, которое он высказал в своем телеграм-канале, страна должна отказываться от советского наследия во всех сферах своей жизни.

Как заявил Федоров, «честно скажу, что я уже не могу жрать эти оливье и «шубу», потому что третий день пошел. Поэтому есть предложение. Давайте будем постепенно отказываться от этих советских привычек. Это если по-честному и на самом деле «прочь от Москвы».

Также мэр Днепропетровска отметил, что с очень любит холодец с горчицей, и готов за них «душу отдать».

Как сообщалось ранее, мэр Лебедина (это небольшой город в Сумской области Украины) Александр Баклыков раскритиковал одну из местных школ, пригласившую Деда Мороза и Снегурочку на детский утренник. Градоначальник назвал такой утренник «советско-агитационным шабашем».