Генерал Домрезе полагает, что Киев и Москва придут к миру этим летом

Мир на Украине наступит летом 2023 года прогнозирует развитие конфликта бывший генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе в интервью газетам медиагруппы Funke, 2 января.

«В течение 2023 года у нас будет перемирие», — считает Домрезе.

По оценке бывшего командира группировки НАТО, к лету 2023 года стороны предпримут наступательные действия, но не смогут добиться глобального превосходства.

Им останется только подписать мирное соглашение, которое устроит всех участников конфликта, подчеркнул генерал.