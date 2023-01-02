ВС РФ ракетным ударом ликвидировали базу 8-го полка ССО ВС Украины в Хмельницком

ВКС России провели удар по базе элитного спецназа ВСУ в Хмельницкой области Украины, сообщают источники.

База 8-го полка ССО ВСУ была уничтожена о конкретных потерях в живой силе не сообщается.

Ранее источники в Киеве заявили об обстреле расположения российских военных в Макеевке, называя цифры в сотню погибших и триста раненых.

ТАСС, в свою очередь, заявил в понедельник, 2 января, что в результате обстрела было ранено более 15 военнослужащих. Причиной наведения на объект стала «высокая сотовая активность» российских бойцов.