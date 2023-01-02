Польша покупает 70 тысяч автоматов GROT взамен переданных Украине

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна закупить 70 тыс. автоматов GROT взамен переданных Украине.

По его словам, радомская фабрика «Лучник» должна поставить указанное количество оружия до 2026 года.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий сообщил, что средства, переданные Евросоюзом для восстановления после пандемии, будут направлены на нужны армии.

Он также сказал, что на поставки оружия на Украину Польша потратила около 1% своего ВВП.