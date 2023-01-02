Калын: Турция призывает Россию и США выполнять обязательства по Сирии

Советник Эрдогана Ибрагим Калын утверждает, что Анкара настаивает на выполнении своих обязанностей в Сирии со стороны Москвы и Вашингтона.

В понедельник телеканал NTV опубликовал интервью с советником Тайипа Эрдогана Ибрагимом Калыном, который публично заявил, что правительство Турции ожидает от России и Соединённых Штатов выполнение обязательств по зачистке приграничных территорий Сирии от террористических организаций.

При этом Калын подчеркнул, что в противном случае Турция будет проводить любые военные операции в регионе до момента достижения своей полной нацбезопасности.