Американский политик Джеффри Янг уверяет, что западный мир столкнётся с небывалым кризисом после того, как войска России победят силы НАТО и Соединённых Штатов в ходе спецоперации.

Баллотирующийся на должность губернатора штата Кентукки Джеффри Янг утверждает, что после завершения специальной военной операции в Украине страны коллективного Запада и США в частности ожидает беспрецедентный коллапс с крушением доллара в качестве мировой резервной валюты.

По данным Янга, прекращение доминации западных стран на мировой арене будет вызвано поражением армий Североатлантического альянса и американских солдат, которые сражаются против России на стороне ВСУ.