Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен позвонила Зеленскому и дала обещание

APS
2023-01-02 15:57

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позвонила украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом она рассказала в соцсетях, отметив, что планирует встретиться с Зеленским на Украине.

Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Евросоюз продолжит оказывать Украине финансовую поддержку. 

Она также сказала, что в ближайшее время начнется выплата пакета на 18 млрд евро в виде ежемесячных траншей.

Опубликовано: Светлана Репина







Новости СМИ2