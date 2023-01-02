Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен позвонила Зеленскому и дала обещание
2023-01-02 15:57
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позвонила украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом она рассказала в соцсетях, отметив, что планирует встретиться с Зеленским на Украине.
Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Евросоюз продолжит оказывать Украине финансовую поддержку.
Она также сказала, что в ближайшее время начнется выплата пакета на 18 млрд евро в виде ежемесячных траншей.
Опубликовано: Светлана Репина