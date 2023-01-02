Олег Газманов после скандала на корпоративе спешно покинул Дубай вместе с женой

На российского певца набросились недовольные, требуя, чтобы он высказался в поддержку Украины. Инцидент произвел на чету очень неприятное впечатление.

Олег и Марина Газмановы на новогодние каникулы отправились отдыхать в Дубай. Исполнитель хита «Есаул» при этом не только лежал на пляже, он также нашел время и на работу. Певца позвали на ряд корпоративов для русскоязычной публики.

Но одно из мероприятий чуть не завершилось грандиозным скандалом. Как сообщает Экспресс газета, на Олега Михайловича набросились зрители с требованием высказаться в поддержку Украины. Артисту чудом удалось избежать драки.

Произошедшее неприятно поразило и самого Газманова, и его жену, которая стала свидетельницей некрасивой сцены. Отдых звездной четы оказался испорчен, и пара решила срочно улететь из Дубая.

На своей странице в соцсети жена певца написала, что она все же постаралась найти в инциденте положительные моменты.

«Спасибо, Дубай, за гостеприимство. Здесь теперь много русских: одни отдыхают, другие, как и мы, работают. Арабские Эмираты — это территория , где отслеживают любое недружелюбие политического либо культурного толка. Туристом сюда надо приезжать „без своего самовара“, тогда все блага этой страны будут к вашим услугам, — написала Марина.

Газманова не уточнила, куда они летят дальше. Можно предположить, что это Мальдивские острова, облюбованные российскими знаменитостями.