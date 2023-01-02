Politico: Байден объявит об участии в выборах президента США в феврале

Агентство Politico сообщило о намерениях Джо Байдена вновь баллотироваться на пост президента США.

Журналисты американской газеты Politico уведомляют, что их источник в Белом доме подтвердил намерение Джозефа Байдена выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Соединённых Штатов в ходе выборов 2024 года. По данным Politico, Байден может объявить о желании переизбраться в качестве президента уже в следующем месяце.

Примечательно, что ряд западных СМИ сообщает о намерении экс-президента США Дональда Трампа также принять участие в президентской гонке 2024 года.