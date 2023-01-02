Во время столкновения вертолетов в Австралии погибли 4 человека

Издание Gold Cost Bulletin сообщает, что при столкновении двух вертолетов в Австралии погибли 4 человека.

По информации журналистов, еще 13 человек получили ранения. Инцидент произошел над восточным австралийским побережьем.

Эту информацию подтверждает служба скорой помощи штата Квинсленд, представители которой работали на месте крушения.

На данный момент детали аварии, а также ее причины неизвестны, ведется расследование.